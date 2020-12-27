Напомним, трагедия произошла 25 декабря в 18:06 час на станции Редкино в Конаковском районе. Мужчина решил перебежать железнодорожные пути по рельсам, но не успел - его насмерть сбил «Сапсан».Как мы уже сообщали, по словам очевидцев через пути перебегало несколько человек. Якобы, они все спешили на автобус. Все могло закончиться еще большей трагедией.Полиция установила личность погибшего.По информации от Линейного отдела МВД России на станции Тверь, под поезд попал 47-летний житель Москвы.Подробностей того, зачем он приехал в Тверскую область, не сообщается.Однако некоторые из очевидцев писали в местном паблике, что у него дача в Редкино, и что мужчина перебегал пути вместе с сыном. Тот успел и остался жив.