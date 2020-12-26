На станции Редкитно в Конаковском районе в пятницу произошла трагедия - скоростной поезд «Сапсан» сбил перебегавшего через пути мужчину. Он не выжил.В паблике местного сообщества «Редкино LIFE» пишут, что погибший мужчина перебагал перед приближающимся поездом не один - бежало сразу несколько человек.Кое-кто из граждан в паблике сообщает, что люди через пути перебегают там часто, потому что опасаются опоздать на автобус. Однако им отвечают, что в этом нет смысла, так как водители автобуса до последнего ждут людей со станции.