24 декабря на пресс-конференции по итогам 2020 года Игорь Руденя ответил на вопрос о возможности второго срока на посту губернатора Тверской области.- Надо прежде всего спросить у населения. На мой взгляд, всегда лучше менять работу с чувством выполненного долга, - обратил внимание Игорь Руденя и отметил, что есть проекты, которые ему хотелось бы довести до конца.Речь идет о возведении мостов, восстановлении памятников архитектуры, ремонте дорог, восстановлении трамвайного движения в Твери, строительстве больниц.