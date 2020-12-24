Пришло на пресс-конференцию губернатора Игоря Рудени слегка морозным днём 24 декабря больше 30 редакторов, корреспондентов, телеоператоров и фотокоров. Часть представителей районных СМИ задавала вопросы по видеосвязи. Всех, кто в зале, предупредили, что волноваться в связи с пандемией не стоит: будут приняты строгие санитарные меры профилактики.На входе у журналистской братии проверяли температуру, выдавали медицинские маски и, несколько неожиданно, бахилы.В самом зале пресс-конференции установили автоматические опрыскиватели рук с антисептиком.Стулья также расставили в отдалении друг от друга.Про газПро то, что регион совместно с Газпромом утвердил программу газификации на ближайшие годы, уже и так много сказано в последние недели. Но все же...Губернатор пообещал: областное правительство поможет населению, малым и средним предприятиям, а также соцобъектам газифицироваться.- У нас установлены тарифы на подключение к газовой сети на расстояние до 200 метров от основного газопровода, проходящего по территории населенных пунктов. Установлена стоимость врезки, которая была утверждена региональной энергетической комиссией - не более 26 тысяч рублей, - сказал Игорь Руденя.Про вакцину от коронавирусаВ ближайшие три месяца ожидается поступление в регион более 50 тыс. доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день привиты 500 человек.- Мы открываем запись для всех желающих, кто хочет привиться. Приоритет, конечно же, - учителя, соцработники и врачи, - подчеркнул Игорь Руденя. В Тверскую область уже поставлена вакцина «Спутник V» для прививки 1142 человек. Прививочные пункты открыты в Твери при ОКБ, на базе поликлиник горбольниц № 1 и № 7, больницы скорой помощи, в поликлинике Вышневолоцкой ЦРБ.Он уже привилсяАх, вот он почему все время на людях без маски! Оказывается, уже привился от коронавируса.- Я сделал прививку еще когда была неопределенность и набирали добровольцев для вакцинирования. И первую, и вторую. Чувствую себя хорошо. На своем примере могу сказать, что все работает, - сообщил Игорь Руденя.Про ужесточение ограниченийГубернатор ответил и на вопрос директора, главного редактора радио «КП»-Тверь» Игоря Аксенова об ужесточении мер в связи с коронавирусом. Их вводить не планируется.- Стараемся соблюдать все меры предосторожности. У людей есть возможность отдохнуть в праздники, а предпринимателям надо дать возможность заработать. Если ужесточим, оставим людей без средств к существованию, - отметил глава региона.И уточнил, что предприниматели должны соблюдать все требования и обеспечить необходимый санитарный режим.Про работу школ- Как положено, дети после каникул вернутся в школу. Мы следим за ситуацией и пока ничего закрывать не планируем, - сообщил глава региона.Про «Транспорт Верхневолжья»Губернатор отметил, что увеличение стоимости проезда по территории тверской агломерации не запланировано.- У нас есть стабильный тариф на ближайшие несколько лет, - подчеркнул Игорь Руденя.В следующем году новую модель пассажирских перевозок планируется внедрить на территории Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций.Про расселение Морозовского городкаДля переселения жителей Морозовского городка все согласовано: выделены участки для строительства домов в микрорайоне «Юность».Строительство трёх домов должно начаться в следующем году и продлится, по расчётам, в течение полутора лет.Про мусорные полигоны- Мы получили федеральные средства на рекультивацию свалок. Первый такой объект - в Нелидово, рекультивируем его по просьбе жителей. Вторая свалка в Кимрах. Планируем рекультивацию других объектов накопленного вреда, в том числе свалки на 13-м километре Бежецкого шоссе под Тверью, - сообщил Игорь Руденя.Свалки ТКО в границах городов Кимры и Нелидово планируется рекультивировать в 2021 году. Свалку на 13-м км Бежецкого шоссе под Тверью - до 2023-го.Про Западный мост- Проект одобрен. В областном бюджете деньги заложены, проектная документация завершена, полностью выполнена экспертиза. Уверен, что в 2021 году мы начнём строительство Западного моста, - отметил глава региона.Про второй срок- Надо прежде всего спросить у населения. На мой взгляд, всегда лучше менять работу с чувством выполненного долга, - обратил внимание Игорь Руденя и отметил, что есть проекты, которые ему хотелось бы довести до конца.Планы на Новый год- Буду отмечать в кругу семьи, если работа позволит. Желаю гражданам, чтобы пандемия прошла, чтобы у нас в регионе улучшилась демография. И у всех было больше положительных эмоций в новом году, - сказал губернатор.Напомним, что у тверского губернатора три сына и две дочери. Пятый ребенок - девочка, которую назвали Мария, родилась в этом году.