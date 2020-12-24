24 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит пресс-конеренцию по итогам года. В ней примают участие журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.Один из вопросов губернатору задала ему студентка филологического факультета ТвГУ Катя Михайлова. Девушка спросила, планирует ли губернатор показать пример и сам делать прививку от коронавирусной инфекции.- Я сделал прививку еще когда была неопределенность и набирали добровольцев для вакцинирования. И первую и вторую. Чувствую себя хорошо. Есть некая уверенность что не заразиться. На своем примере могу сказать, что все работает, - ответил на вопрос губернатор и отметил, что сделать прививку могут все желающие жители региона.Запись открыта. В первую очередь прививки делают медикам, учителям и соцработникам. В освободившиеся \\"окогки\\" прививают других граждан. В Тверской области уже работает несколько пунктов, запись ведется через регистратуру.