В Тверской области началась вакцинация населения от COVID-19

Еще четыре больницы начали вакцинировать от коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области началась вакцинация населения от коронавируса. Уже поступила первая партия вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - 700 доз. Всего с начала вакцинации в регион поставлены 1142 дозы вакцины. В первую очередь прививались жители региона из группы риска.

Сделать прививку можно на базе прививочного кабинета поликлиники Областной клинической больницы.

17 декабря начали свою работу прививочные кабинеты на базе поликлиник городских больниц.

Прививка бесплатная, запись в регистратурах поликлиник №1 больницы №1 Твери, №1 больницы №7 Твери, №1 больницы скорой медицинской помощи, Вышневолоцкой ЦРБ.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.