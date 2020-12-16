В судебном процессе над участником смертельного ДТП Эмилем Байрамовым регулярно происходят перерывы. Фото: ТИА.

На сайте Центрального районного суда Твери в материале для прессы указано, что причина переноса – необходимость допросить ещё одних экспертов. Разбирательство по поводу смертельного ДТП, один из виновников которого Эмиль Байрамов, идёт уже пятый месяц. Авария около Театра кукол произошла 3 февраля.

Предыдущее заседание по этому делу, назначенное на 8 декабря, не состоялось из-за состояния здоровья обвиняемого. Впрочем, это далеко не первый перерыв в процессе, который начался 30 июля. Вероятно, до нового года так и не примут какое-либо решение.

В начале февраля 2020-го на перекрестке Волоколамского проспекта и проспекта Победы столкнулись Volkswagen Polo и Kia Stinger. Машины вылетели на тротуар, и пятеро пешеходов попали под колеса, получив различные травмы. Водитель Volkswagen скончался в реанимации.

Эмиль Байрамов мчал на Kia со скоростью выше 100 км/ч. В его крови также обнаружили наркотические вещества.