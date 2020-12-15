Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Тверская станция переливания крови приглашает на Донорскую субботу

Донором может стать любой желающий при отсутствии противопоказаний
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сдать кровь могут только здоровые люди!

Сдать кровь могут только здоровые люди!

Фото: Виктория ТУШКОВА

19 декабря, в субботу, Тверская станция переливания крови приглашает на Донорскую субботу. Это акция, во время которой могут сдать кровь как опытные доноры, так и те, кто решился на это впервые.

Приём доноров будет вестись с 8:30 до 11:45. При себе нужно иметь паспорт. Станция переливания крови находится в Твери на улице Тамары Ильиной, д. 20. Телефон: +7 (4822) 58-72-32.

Сдать кровь могут только здоровые люди, без каких-либо признаков респираторно-вирусного заболевания, не болевшие недавно ОРВИ, ангиной, гриппом или коронавирусом и не контактировавшие в последнее время с такими больными.

Напомним, временными отводами от донорства являются:

- возраст до 18 лет,

- контакт с больным гепатитом В или С, произошедший в течение года,

- недавние командировки за рубеж (в зависимости от страны, где вы были, донором можно стать через 6 месяцев или через три года),

- роды (донором можно стать через год);

- недавно сделанная татуировка или пирсинг (донорство разрешается через год);

-аллергические заболевания в стадии обострения (должно пройти два месяца);

- прививка живой вакциной (донорство разрешается через месяц).

Абсолютные отводы: ВИЧ и СПИД, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкология и иные хронические заболевания.