Сдать кровь могут только здоровые люди! Фото: Виктория ТУШКОВА

19 декабря, в субботу, Тверская станция переливания крови приглашает на Донорскую субботу. Это акция, во время которой могут сдать кровь как опытные доноры, так и те, кто решился на это впервые.

Приём доноров будет вестись с 8:30 до 11:45. При себе нужно иметь паспорт. Станция переливания крови находится в Твери на улице Тамары Ильиной, д. 20. Телефон: +7 (4822) 58-72-32.

Сдать кровь могут только здоровые люди, без каких-либо признаков респираторно-вирусного заболевания, не болевшие недавно ОРВИ, ангиной, гриппом или коронавирусом и не контактировавшие в последнее время с такими больными.

Напомним, временными отводами от донорства являются:

- возраст до 18 лет,

- контакт с больным гепатитом В или С, произошедший в течение года,

- недавние командировки за рубеж (в зависимости от страны, где вы были, донором можно стать через 6 месяцев или через три года),

- роды (донором можно стать через год);

- недавно сделанная татуировка или пирсинг (донорство разрешается через год);

-аллергические заболевания в стадии обострения (должно пройти два месяца);

- прививка живой вакциной (донорство разрешается через месяц).

Абсолютные отводы: ВИЧ и СПИД, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкология и иные хронические заболевания.