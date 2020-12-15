Мотоциклист, сбивший девочку и покинувший место ДТП, пойдет под суд в Тверской области

В Тверской области под суд пойдет мотоциклист, сбивший девочку, и уехавший с места ДТП. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Торжокский районный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который сбил на мотоцикле 13-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Таким образом, он по неосторожности нанёс тяжкий вред здоровью несовершеннолетней и оставил её без помощи. Кроме того, мотоциклом парень управлял без прав.

Следствие считает, что вечером 2 марта 2020 года фигурант дела ехал на мотоцикле по улице одной из деревень в Торжокском районе. Когда навстречу мотоциклисту попалась 13-летняя девочка, которая по проезжей части, он не успел затормозить и сбил её.

Пострадавшая получила травмы опасные для жизни. Но молодой человек не остановился, не вызвал «скорую», а умчался с места ЧП.

Как сообщает пресс-служба Торжокского районного суда, сейчас решают вопрос о принятии дела в производство.