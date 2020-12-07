Кафе в центре Твери оштрафовали после массового отравления посетителей

Суд оштрафовал кафе на 30 000 рублей Фото: архив "КП"

Центральный районный суд оштрафовал владельцев кафе в центре Твери за нарушение санитарных правил. По информации пресс-службы суда, заведению на улице Трехсвятской, 18, выписан штраф в 30 000 рублей.

Напомним, первые жалобы поступили в Управление Роспотребнадзора по Тверской области 7 ноября 2020. Граждане сообщили, что после посещения кафе заметили признаки пищевого отравления - у людей была рвота и высокая температура.

Ведомство возбудило дело об административном правонарушении и провело проверку в заведении, в ходе которой установлен ряд нарушений: в производственном помещении не оборудована раковина для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды; не соблюдается поточность технологических процессов; обработка сырья и готовой продукции проводится в одном производственном помещении на одном столе; инвентарь не промаркирован; не хватает внутрецеховой тары; для хранения заготовок используются пластиковые ведра из-под другого продовольственного сырья и другие нарушеия.

В судебном заседании законный представитель привлекаемого лица вину не признал, пояснил, что выявленные нарушения уже устранены.

Решение суда не вступило в законную силу.