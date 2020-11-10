Посетители массово отравились в кафе в центре Твери

У людей - высокая температура, рвота и диарея Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На недомогание после посещения Locals Cafe, что на Трехсвятской, 18А в центре Твери, пожаловались посетители, которые ели пиццу в кафе в минувшую субботу, 7 ноября. У людей поднялась температура, наблюдается рвота и диарея.

В связи с сложившейся ситуацией руководство приняло решение закрыть заведение до выяснения причин.

- Мы очень переживаем за ваше здоровье и сложившуюся ситуацию. Как только в воскресенье мы стали получать от гостей, которые были в субботу, жалобы на самочувствие, то приняли решение закрыть ресторан для проведения внутренней проверки, - сообщается на странице кафе в Инстаграм. - Мы отправили всех своих сотрудников на прохождение диспансеризации. Со всех рабочих поверхностей и продуктов взяли пробы и отправили их в лабораторию.

Результаты будут известны в течение недели. Об итогах проверки руководство кафе обещает честно рассказать подписчикам и посетителям. Также всем пострадавшим возместят ущерб.