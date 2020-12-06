Автомобиль Рено опрокинул машину скорой помощи в Вышнем Волочке Тверской области

Фото с места столкновения Рено со скорой помощью. Фото: ВК/ТРК "Вышневолоцкое телевидение" | Вышний Волочек.

В Вышнем Волочке уточняются обстоятельства ДТП со скорой и внедорожником «Рено».

По предварительной информации автомобиль Renault DUSTER, водитель которого занимается частным извозом, выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автомобиль скорой помощи.

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась на проезжую часть.

В аварии пострадали два человека в скорой — водитель и медик, и пассажирка такси.

На место выезжали, помимо медиков и ГИБДД, сотрудники МЧС.

Фотографии этого происшествия размещены в группе ВК "ТРК "Вышневолоцкое телевидение" | Вышний Волочек".