Частица мощей Святого князя будет вечно храниться в Александро-Невском храме Твери, на Привокзальной площади. Фото: Тверская епархия.

6 декабря Русская Православная Церковь совершает память святого благоверного князя Александра Невского.

Накануне в Тверь, в Александро-Невский храм на Привокзальной площади, митрополит Амвросий доставил ковчег с частицей мощей святого князя Александра Невского, защитника рубежей России и покровителя воинов.

В этом храме ковчег будет храниться вечно.

Мощи были переданы наместником Александро-Невской лавры епископом Кронштадтским Назарием по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в ответ на просьбу митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

- Александр Невский известен, в первую очередь, как великий государственник и полководец. К нему часто приходят как к защитнику русской земли или семьи - как части этой земли, - пояснил ранее заместитель председателя отдела по делам молодежи Тверской епархии Павел Ефремов. - Обращаются к его мудрости государственные деятели и современные воины: сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.