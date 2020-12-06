Виктор Шафорост. Фото: ПТО

Экс-министр Тверской области Виктор Шафорост, отбывая четырёхлетний срок в колонии общего режима в Кировской области, захотел выйти досрочно, о чём составил прошение. Ходатайство о смягчении наказания рассматривал Кирово-Чепецкий районный суд.

«4 декабря суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства защиты и осужденного Виктора Шафороста о его условно-досрочном освобождении от отбывания наказания», - цитирует судебное решение ТАСС.

Это решение может быть обжаловано в законном порядке.

Напомним, приговор по делу Виктора Шафороста вынесли в Москве 28 октября 2019 года.

Виктор Шафорост был арестован 7 июня 2018 года в столице. Он попал в руки оперативников в рамках расследования так называемого "Янтарного дела", главным фигурантом которого является его брат Павел Шафорост.

Вместе с ним экс-чиновник пытался оказать давление на потерпевших. Еще с тремя соучастниками он поджег припаркованный возле жилого дома в Москве автомобиль "Toyota Highlander" стоимостью более миллиона рублей, принадлежавший одному из потерпевших. Автомобиль в деле фигурировал, как вещественное доказательство.

Суд признал бывшего министра виновным в поджоге автомобиля и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Срок отбытия наказания исчислялся с 28 октября 2019 года.

С учетом содержания под стражей с момента ареста, Виктор Шафорост может выйти из тюрьмы уже в первой половине 2022 года.