Тверской министр Виктор Шафорост отправится в колонию за поджег автомобиля
В понедельник, 28 октября, в Москве вынесли приговор по громкому делу министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста.
Напомним, Виктор Шафорост был арестован 7 июня 2018 года в Москве. Он попал в руки оперативников в рамках расследования так называемого "Янтарного дела", главным фигурантом которого является его брат Павел Шафорост. Вместе с ним чиновник пытался оказать давление на потерпевших. Еще с тремя соучастниками в столице он поджег припаркованный возле жилого дома автомобиль "Toyota Highlander" стоимостью более миллиона рублей, принадлежавший одному из потерпевших.
Суд признал министра признали виновным в поджоге автомобиля и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Срок отбытия наказания будет исчисляться с 28 октября 2019 года. С учетом содержания под стражей с момента ареста, Шафорост может выйти из тюрьмы уже через два с половиной года.
ИСТОЧНИК KP.RU