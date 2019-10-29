Тверской министр Виктор Шафорост отправится в колонию за поджег автомобиля

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-29T13:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 28 октября, в Москве вынесли приговор по громкому делу министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста.

Напомним, Виктор Шафорост был арестован 7 июня 2018 года в Москве. Он попал в руки оперативников в рамках расследования так называемого "Янтарного дела", главным фигурантом которого является его брат Павел Шафорост. Вместе с ним чиновник пытался оказать давление на потерпевших. Еще с тремя соучастниками в столице он поджег припаркованный возле жилого дома автомобиль "Toyota Highlander" стоимостью более миллиона рублей, принадлежавший одному из потерпевших.

Суд признал министра признали виновным в поджоге автомобиля и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Срок отбытия наказания будет исчисляться с 28 октября 2019 года. С учетом содержания под стражей с момента ареста, Шафорост может выйти из тюрьмы уже через два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU