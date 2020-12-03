В еще одну деревню Тверской области провели газ

В деревню Башарино подвели газовые сети в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области. Фото: "КП" Архив

В Кимрском районе газифицировали деревню Башарино. Туда подвели газовые сети в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области.

На это было затрачено 10,9 млн рублей.

Деревня Башарино входит в состав Приволжского сельского поселения. В прошлые годы там уже газифицировали посёлок Приволжский, село Белое и четыре деревни.

Напомним, что 2 декабря губернатор Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

На реализацию ее реализацию предусмотрены инвестиции госкомпании в размере 15,9 млрд рублей.