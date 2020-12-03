Активисты «Том Сойер Феста» начинают зимний курс лекций в Твери

В Твери активисты проекта «Том Сойер Фест» открывают новый курс лекций. Фото: ВК/Том Сойер Фест – Тверь.

Общественники проекта «Том Сойер Фест», которые дают «вторую жизнь» старинным зданиям, занимаясь по мере сил их восстановлением, поделятся своим опытом с гостями лекции. Сезон завершился, пришло время строить планы на следующий. В Твери «томсойеровцы» работали на улице Староворобьёвская.

В областном центре «Том Сойер Фест» стартовал с 9 августа. Неравнодушные тверичане начали ремонт деревянного дома на улице Староворобьёвская. Фасад подготовили под покраску – зачистили, загрунтовали, заменили некоторые ветхие элементы. Работа продолжится весной.

«Том Сойер Фест» также функционирует в Кимрах. Там участники трудятся уже третий год. За два предыдущих сезона привели в порядок два деревянных строения. В этот раз взялись за частично каменное. Также продолжат работу после зимы.

Как сообщают в тверском отделении организации, буквально на днях Мещанская слобода, они и находится улица Староворобьёвская, потеряла ещё один деревянный дом. За год снесли несколько домов на Симеоновской.

Первая лекция нового цикла получила название «Второе дыхание истории. Или как наследие может двигать экономику». Главный вопрос, который на ней поднимут – как и зачем нужно сохранять уникальные дома, построенные ещё в прошлом-позапрошлом веках?

6 декабря, в воскресенье, в 17:00 всех желающих ждут в букинистическом магазине «Что делать?» по адресу улица Новоторжская, дом 4. Вход свободный.