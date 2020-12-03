Школьнику из Тверской области вручили две медали за спасение детей

15-летний Александр Недоступов награжден за спасние двух детей Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Житель Тверской области Александр Недоступов удостоен двух медалей за спасение детей.

Торжественное награждение состоялось в рамках пленарного заседания Законодательного Собрания Тверской области. Медали вручали сенатор РФ Андрей Епишин и начальник ГУ МЧС России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян.

15-летнему Александру вручили памятную медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" и медаль МЧС России "За спасение погибающих на водах".

Прошлым летом Александр спас двух тонущих детей из реки Цна в деревне Большое Эскино Фировского района. Инциденты произошли с разницей в неделю: 10 и 17 июня. Дети выжили и травм не получили.