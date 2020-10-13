Спасатели поздравили с Днем рождения юношу, спасшего из воды двух детей в Тверской области

Александру Недоступову исполнилось 15 лет Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

13 октября сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области поздравили с Днем рождения 15-летнего Александра Недоступова.

Прошлым летом на водоеме в поселке Великооктябрьский Фировского района юноша спас из воды двух тонущих детей. Инциденты произошли с разницей в неделю: 10 и 17 июня. Дети с мамами купались и, когда их стало относить течением, на помощь подоспел Александр.

Заместитель начальника управления – начальник отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Дарья Кочнева поблагодарила юношу за проявленный героизм, поздравила Александра с пятнадцатилетием, пожелала ему дальнейших успехов и высоких достижений. В подарок юный герой получил именную форму МЧС России.

- Хочу пойти служить в МЧС России, мне нравится помогать людям. Стараюсь развивать физические данные, занимаюсь спортом, люблю изучать точные науки: математику, химию, физику, - отмечает сам Александр.

За проявленную храбрость Александр Недоступов представлен к награждению ведомственным знаком отличия МЧС России – медалью МЧС России "За спасение погибавших на водах".