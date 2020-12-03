В Твери возложат цветы к памятному кресту святого благоверного князя Михаила Тверского

День памяти небесного покровителя Твери отметят 5 декабря Фото: администрация Твери

5 декабря исполняется 702 года со дня смерти в орде святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского - небесного покровителя Твери.

В этот день и накануне в городе пройдут памятные мероприятия. Для школьников будут проведены тематические уроки и викторины, часы памяти, лекции и выставки. Подробный план мероприятий опубликован на сайте администрации Твери.

В 17:00 4 декабря в Воскресенском кафедральном соборе начнется всенощное бдение.

В 9:00 утра состоится божественная литургия, которую возглавит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В 12:00 5 декабря в городском саду состоится церемония возложения цветов к памятному кресту Михаила Тверского.

В 13:00 на площади святого благоверного князя Михаила Тверского юнармейцы заступят на вахту памяти.

Мероприятия также пройдут в библиотеках и досуговых центрах города.