В Твери почтят память святого благоверного князя Михаила Тверского

5 декабря исполняется 702 года со дня гибели в орде святого благоверного князя Михаила Тверского Фото: ПТО

5 декабря исполняется 702 года со дня гибели в орде святого благоверного князя Михаила Тверского. Князь принял мученическую смерть "за други своя", за свою землю, был канонизирован Русской православной церковью одним из первых русских святых.

4 и 5 декабря, в день памяти небесного покровителя Твери - благоверного князя Михаила Тверского, в Воскресенском кафедральном соборе пройдут торжественные богослужения.

Литургию 5 декабря и всенощное бдение накануне возглавит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Начало всенощного бдения в 17:00. Божественной литергии - в 9:00.