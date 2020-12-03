На площади Ленина в Твери начали устанавливать главную городскую елку

На площади Ленина устанавливают главную городскую елку Фото: tver.ru (скрин с веб-камеры)

На площади Ленина в Твери начали устанавливать новогоднюю елку.

Точнее в этом году главной городской зеленой красавицей будет сосна. Дерево искусственное, от елочки будет отличаться повышенной пушистостью и длинными иголками.

Согласно закупочной документации, в высоту сосна - минимум 14 метров и до 5,4 метра шириной.

Из бюджета на нее потратили порядка 950 тысяч рублей. Примерно в 380 тысяч обошлись украшения: светодиодные гирлянды, гирлянды "Тающие сосульки" и светящаяся макушка-звезда.

Отметим, что сейчас активно украшают все районы города. Елки и светодиодные конструкции устанавливают на площадях, в парках и у торговых центров.