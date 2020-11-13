Светодинамическая ель, Дед Мороз, фонтаны и светящиеся люстры: Как украсят Тверь к Новому году

Совсем скоро обыденная Тверь преобразится к Новому году. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Как же хорошо, что в нашей жизни осталось место сказке и празднику. Буквально через пару недель Тверь начнут украшать к Новому году. Увы, праздновать большими компаниями нынче нам не рекомендуют из-за коронавируса. Но прогуляться с семьей или другом по городу, сияющему огнями, - почему бы и нет?

Контракты на праздничное оформление уже опубликованы на сайте госзакупок. И «КП»-Тверь» подскажет, куда можно податься в поисках новогоднего настроения.

Центральный район

Здесь купят новую елку, а точнее - ярусную сосну. От обычной искусственной елочки она будет отличаться повышенной пушистостью: длина сосновых иголок должна быть не менее пяти сантиметров. Сама сосна - минимум 14 метров в высоту и до 5,4 метра в диаметре. Сосна обойдется бюджету в 950 тысяч рублей. Еще почти 380 тысяч пойдет на покупку украшений: светодиодных гирлянд, гирлянд «Тающие сосульки» и светящейся макушки в форме звезды.

Эта красавица станет главной городской елкой, которую устанавливают на площади Ленина. Как сообщили «КП»-Тверь» в администрации города, старая 14-метровая елочка стояла там больше десяти лет и уже поистрепалась. В этом году ее подремонтируют, и она будет радовать тверичан у торгового центра «Семь морей».

Елочке с площади Ленина уже более десяти лет, этом году она переезжает. Фото: Виктория ЖУКОВА

Еще одна елка, двенадцати метров, вырастет у Театра кукол. На ней развесят шары, колокольчики и гирлянды. А самая маленькая елка появится на площади у стадиона «Химик». Она будет восьми метров в высоту, и украсят ее макушка и шары.

На Тверской площади у цирка опять надуют огромного Деда Мороза, а вокруг смонтируют подсветку и огородят дедушку от вандалов заборчиком.

Полюбившийся горожанам огромный елочный шар тоже должен появиться на улице Трехсвятской. Шаром заведует «Зеленстрой». В этом году конструкцию подремонтировали и обновили.

Заволжский район

Улицы украсит множество гирлянд и светящихся конструкций, а еще - четыре новогодние елки, фонтан и уже знакомый горожанам светодиодный медведь с подарком.

Светящийся мишка займет свое обычное место на площади Конституции, а фонтан - в сквере на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Горького.

Мишка с подарком опять появится на площади Конституции. Фото: Василий ХОДАРЕВ

12-метровую елку установят у памятника Афанасию Никитину. Украсят зеленую красавицу шары, макушка и гирлянды, в том числе гирлянда с эффектом стробоскопа (яркого мигания).

Елочка восьми метров появится на улице Туполева, у ДК «Затверецкий». Нарядят искусственное дерево в световые гирлянды и шары, их будет тридцать. Такие же елки установят у ДК «Сахарово» на улице маршала Василевского и в Литвинках, тоже у ДК.

В светодиодные гирлянды также оденут шесть живых елочек в сквере на площади Конституции.

Огни вновь озарят аллею на набережной Афанасия Никитина (напротив НИИ-2, от памятника Никитину до фонтана). А вдоль улицы Горького и по Комсомольскому проспекту появятся 52 светящиеся консоли (светодиодные конструкции, которые устанавливают на фонарных столбах) «Колокольчик», «Звездное небо», «Звезда» и «Снежинка».

Светодиодные панно (конструкции, крепящиеся на растяжке, как баннер) «Корона» и консоли «Веер» украсят сквер на площади Мира. А в сквере у районной администрации на улице Горького на восемь фонарных столбов установят конструкции «Люстра» из светодиодных лент.

Консоли «Веер» и «Звездное мерцание» также появятся на Петербургском шоссе, на въезде в город (от мотеля до областной больницы).

Пролетарский район

Светодинамическая ель - такое новогоднее чудо появится в Пролетарском районе. Чудо-ель за 1 184 000 рублей установят на Комсомольской площади. Сама елочка будет стоить около 1 миллиона 30 тысяч рублей, остальные деньги пойдут на ее установку и праздничное убранство.

Елка будет от 12 до 14 метров в высоту и до 5,1 метра в диаметре. В каждую ветку светодинамической ели должна быть встроена светодиодная гирлянда. Она будет светить и мерцать - теплым (постоянные диоды) и холодным (мерцающие) белым светом. Общее количество светодиодов - более 14 тысяч! Увенчана ель будет светящейся звездой с восемью лучами.

Также в Пролетарском районе появятся еще пять елочек: на проспекте Ленина (напротив Политеха), в сквере на проспекте 50 лет Октября (у домов № 30 и № 34), на улице Громова, 32 (напротив детской игровой площадки), на улице Строителей, 8, корпус 1 (у почты) и в Мамулино на Георгиевской (в аллее Славы). Каждая новогодняя красавица будет восьми метров в высоту.

Московский район

Здесь к Новому году-2021 появятся четыре ели и светящийся «фонтан». На монтаж украшений потратят около 166 тысяч рублей.

Светодиодный фонтан смонтируют в сквере памяти ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В поселке Химинститута у ДК «Синтетик» установят шестиметровую новогоднюю ель. Она будет украшена игрушками и светодиодной гирляндой. Еще одну такую же елочку соберут у Дворца культуры поселка Элеватор.

В сквере на бульваре Цанова будет ель повыше - восьми метров. Зимнюю красавицу украсят игрушками, снежинками и светодиодной гирляндой «Сосульки».

А самая высокая новогодняя елка в Московском районе «вырастет» на площади Велико-Тырново у досугового центра «Мир». Десятиметровую ель декорируют игрушками и светящимися гирляндами.

Кроме того, традиционный светодиодный фонтан вновь смонтируют в сквере памяти ликвидаторов чернобыльской катастрофы в Смоленском переулке.