В Твери пенсионерку несколько раз обманули лжегазовщики

Мошенников разыскивает полиция Фото: архив "КП"

В УМВД России по городу Твериобратилась 77-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.

Полицейские выяснили, что к пенсионерке на протяжении пяти с половиной месяцев приходили лжесотрудники газовой службы под предлогом обслуживания газоанализаторов, установленных в 2019 году. Под разными предлогами злоумышленники выманивали у пенсионерки деньги, обманув ее на 125 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Подозреваемых ищут.