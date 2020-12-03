В Тверской области в приложении «Волга» теперь можно купить билеты на междугородние поездки

Компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» ввела новую функцию в мобильном приложении «Волга». Фото: Транспорт Верхневолжья

Компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» ввела новую функцию в мобильном приложении «Волга». Теперь через него можно приобрести билеты на междугородние автобусные рейсы в регионе.

Благодаря этому можно сократить время покупки билета и позволит не стоять в очереди в кассу. Это особенно актуально в пандемию.

Губернатор Игорь Руденя считает, что высокие стандарты обслуживания пассажиров под брендом «Транспорт Верхневолжья» необходимо обеспечить на всей территории региона.

Для приобретения билета через приложение необходимо указать города отправления и прибытия, выбрать место, отметить наличие или отсутствие багажа, ввести личные данные (имя, фамилию, номер и серию паспорта, дату рождения), после чего оплатить билет.

Стоимость билетов в приложении не отличается от стоимости билетов на сайте автовокзала.

Мобильное приложение «Волга» было запущено в рамках новой транспортной модели 2 февраля 2020 года.