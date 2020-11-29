Тверской врач объяснила, что продажа чек-листов для лечения ковида была розыгрышем

В видеообращении доктор объяснила, что продажа чек-листов по коронавирусу была розыгрышем. Фото: аккаунт в соцсетях – ИНСТ/dr.maksimova_.

Врач тверской горбольницы №6 Валентина Максимова в видеообращении в соцсети рассказала свои подписчикам, что никаких чек-листов не продавала, а размещённая до этого информация была заданием на курсах по освоению инстаграма. Видео появилось в так называемых «сторис». Всю ситуацию медик назвала «нелепой»:

«Я в последний месяц проходила онлайн-обучение ведения instagram по-новому. Каждый день по 4 часа занятия, плюс 50-80 страниц презентаций, плюс домашнее задание, с графикой, написанием поста, плюс фотографии. Для меня это было очень сложным, потому что я в instagram новичок. Плюс это было на фоне моей работы в инфекционном госпитале по 6-7 часов в день кроме субботы и воскресенья. Выполняя задания я ложилась каждый день в 2 часа ночи и вставала в 6, и шла опять в инфекционный госпиталь на работу.

Так вот, в одном из заданий нужно было разместить рекламу о себе в паблике города, где ты живешь. Я выбрала «Подслушано Тверь», выбрала фотографию, написала пост и сделала розыгрыш на чек-лист по лечению коронавирусной инфекции.

Я ничего не произвожу, платные услуги я не оказываю. Ну вот придумала такой розыгрыш. Так произошло».

Пост тверского врача про розыгрыш чек-листов на лечение коронавируса в соцсетях возмутил общественность. Фото: аккаунт в соцсетях – ИНСТ/dr.maksimova_.

Женщина назвала всё, что происходит вокруг поста про чек-листы в социальных сетях «безумием». Она заверила, что не продала ни одного такого документа и «даже не планировала». Цель была «рассказывать о полезных темах, касающихся коронавирусной инфекции».

Напомним, причиной служебной проверки, к которой подключилась прокуратура, был пост в инстаграме о том, что запущен розыгрыш чек-листов по лечению коронавируса. Информация всколыхнула общественность и СМИ, ведь физическое лицо не может осуществлять медицинскую деятельность без лицензии.

* Чек-лист – так называемый «контрольный список» рекомендаций и инструкций, помогающий в достижении какой-либо цели. В данном случае – краткое руководство по лечению коронавируса.