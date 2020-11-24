Врача инфекционного госпиталя в Твери уличили в продаже чек-листов по лечению коронавируса

Врачебное сообщество недовольно поведением коллеги Фото: личная страница в соцсети

23 ноября в медицинском сообществе в Твери распространилась новость о том, что врач инфекционного госпиталя 6-й горбольницы в своем аккаунте в Инстаграм запустила розыгрыш чек-листов по лечению коронавируса.

На странице пользователя значится, что она имеет 25-летний опыт работы в медицине, является врачом высшей категории и может дать консультации на тему COVID-19. В постах автор презентует платный чек-лист по лечению коронавируса. Его стоимость 950 рублей, но бесплатно его получит тот, кто оставит комментарий под постом.

Поведение врача и вызвало неодобрение коллег и подписчиков.

- Незаконная попытка обогащения без лицензии и злоупотребления доверием пациентов, а также игры на чувствах страха в связи с распространением новой короновирусной инфекции, недопустимо и незаконно. Администрацией больницы будет проведена служебная проверка, материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы, - прокомментировал ситуацию главный врач городской больницы №6 Владимир Удалов.

Министерство здравоохранения Тверской области просит граждан проявить бдительность и предупреждает: физическое лицо не может осуществлять медицинскую деятельность без лицензии. За медицинскую деятельность без лицензии виновному предусмотрено уголовное наказание.

Обращаться за медицинской помощью необходимо только в лечебные организации, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности.

* Чек-лист - так называемый "контрольный список" рекомендаций и инструкций, помогающий в достижении какой-либо цели. В данном случае - краткое руководство по лечению коронавируса.