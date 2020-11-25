Обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии Семеновой предстанет перед судом в Тверской области

Тело девушки нашли в лесном массиве, обвиняемый сознался в совершенном преступлении Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя поселка Оленино, обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Семеновой.

Напомним, громкое убийство произошло прошлым летом в Оленинском районе. Девушка неожиданно пропала 12 июля. В тот день она из Твери поехала в поселок Оленино и больше не вернулась.

В поисках были задействованы следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета, сотрудники полиции, представители ВПСО "Сова", МЧС, ФГКУ Центр спасательных операций "Лидер" и добровольцы.

16 июля тело пропавшей с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве в 2,5 км от села Татево Оленинского района.

Следователи выяснили, что девушка выехала в лес со знакомым. Молодые люди поругались. Злоумышленник взял отвертку и нанес множественные удары в область груди потерпевшей, после чего стал ее душить. Одежду убитой девушки мужчина раскидал по лесу, тело спрятал, а сам скрылся.

Позже он сознался в содеянном, хотя изначально заявлял о своей непричастности к исчезновению знакомой.

- Собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение обвиняемым инкриминируемого ему деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.