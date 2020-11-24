Почти два килограмма наркотика хранили в гараже два жителя Тверской области

Криминальная находка в Бежецком гараже. Фото: УМВД по Тверской области

Сотрудники наркоконтроля совместно со специалистами уголовного розыска обнаружили в одном из гаражей в Бежецке Тверской области мешок с подозрительным содержимым. Экспертиза подтвердила - это "травка", растительный наркотик. Всего1879,4 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Гараж принадлежит 34-летнесу жителю Бежецка. Как выяснили полицейские, к хранению наркотика он был причастен не один. Противоправными действиями он занимался совместно со своим приятелем, также местным жителем 29 лет.

Сейчас оба злоумышленника задержаны.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области. - Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.