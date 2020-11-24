Роспотребнадзор забраковал 12 партий рыбы в Тверской области

Роспотребнадзор забраковал 12 партий рыбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области в ходе мониторинга качества и безопасности рыбных продуктов и морепродуктов за девять месяцев 2020 года забраковало и изъяло 12 партий рыбной продукции объемом 49,5 кг.

Проведены лабораторные исследования 210 проб рыбной продукции, из них восемь - не соответствовали требованиям нормативной документации.

Составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 350 тыс. рублей.