Роспотребнадзор забраковал 12 партий рыбы в Тверской области

Роспотребнадзор забраковал 12 партий рыбы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Управление Роспотребнадзора по Тверской области в ходе мониторинга качества и безопасности рыбных продуктов и морепродуктов за девять месяцев 2020 года забраковало и изъяло 12 партий рыбной продукции объемом 49,5 кг.
Проведены лабораторные исследования 210 проб рыбной продукции, из них восемь - не соответствовали требованиям нормативной документации.
Составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 350 тыс. рублей.