Умер главный Дед Мороз Твери Сергей Коноплев

Заслуженному артисту РФ Сергею Коноплеву был 71 год... Фото: сайт kino-teatr.ru.

О том, что 23 ноября скончался известный тверской актер Сергей Коноплев, сообщил на своей странице в социальных сетях блогер Игорь Марченкофф. Информацию подтвердили в ТЮЗе и Тверском театре драмы.

Совсем недавно Сергей Александрович играл в масштабном премьерном спектакле «Невольники» на сцене Тверского театра драмы, который вышел в Тверском театре драмы 6 ноября. Артист в разное время сотрудничал с разными театрами Твери и России. По информации источника, близкого к одному из учреждений культуры, Сергей Коноплев умер от коронавируса.

Сергей Коноплев родился в Ташкенте. Там же окончил Театрально-художественный институт имени Островского, актёрское и театроведческое отделения. Работал в Ташкентском русском ТЮЗе, Русском академическом театре драмы имени Горького в родном городе, а также Рязанском театре драмы.

С 1990 по 2015 годы он играл в труппе Тверского ТЮЗа. На сцене этого театра исполнил более трёх десятков ролей. В 2019 году Сергея Коноплева пригласили на контрактной основе играть в Тверском театре драмы. Там он исполнил такие роли, как литератор Василий в спектакле «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК», помещик Муромский в «Свадьбе Кречинского» и боярин Тучков в «Невольниках».

Сергей Коноплев (на фото – слева) в роли боярина Тучкова в спектакле «Невольники» в Тверском театре драмы. Фото: сайт geo.pro/tver/фотограф Артем Мясников..

Преподавал для студентов Тверского колледжа культуры имени Львова, выступал в театре-студии «Премьер» при гимназии №12, снимался в отечественном кино.

Многим тверичанам Сергей Коноплев известен как главный Дед Мороз Твери. Артист исполнял роль сказочного волшебника с 1980 года. Изначально в Ташкенте. А с 1999 года Сергей Александрович был утверждён на «должность» главного Деда Мороза в Твери. Его образ базировался на чертах святого Николая Чудотворца. В этом году его работе в качестве центрального персонажа новогоднего праздника исполнилось бы 40 лет.

Сложно было найти более оптимистичного и жизнерадостного человека, более дружелюбного и внимательного. Целиком отдающегося делу!..

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