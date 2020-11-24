В Тверской области выбрали самую деловую маму

Победительнице вручили сертификат на 100 тыс. рублей. Фото: ПТО

Называется это дело «Мама-предприниматель». Обучение было организовано в тверском центре «Мой бизнес».

На курсы программы заявилось почти 160 жительниц Тверской области. Пригласили в итоге 35 деловых женщин.

В течение недели в рамках программы проходили занятия по маркетингу, построению бизнес-модели, финансовому планированию и выбору организационно-правовой формы для своего дела.

Все участницы представили свои проекты. Победительницей выбрали бизнес-леди из Конаково - маму двоих детей Анастасию Овсянникову. Она хочет развивать производство полезных сладостей. Ей на это дело вручили сертификат на 100 тыс. рублей.

Расширение поддержки предпринимателей, привлечение в бизнес новых людей - одна из основных задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Этому способствует и данная образовательная программа.

- Благодаря участию в профильном национальном проекте мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей, – считает губернатор Игорь Руденя.