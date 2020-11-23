Онлайн концерт с викториной и призами приготовили в подарок мамам Тверской области

День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверским мамам приготовили подарок ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября: в преддверии праздника, 27 ноября (в пятницу) состоится концерт классической и эстрадной музыки и викторина.

Торжества пройдут онлайн. Ведущий программы – актер Тверского театра драмы Тарас Кузьмин. Мамам подарят замечательный концерт с участием Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» и солистов Тверской филармонии. Исполнят шедевры мировой классики и любимые эстрадные хиты.

Посмотреть концерт можно будет по ссылке на сайте тверской филармонии. Он начнется в 19:00. За пять минут до начала просто нажмите кнопку «Play».

Зрители концерта смогут поучаствовать в интересной викторине с подарками: ведущий программы задаст три вопроса, связанных с семьей и Тверской областью. Ответы будут приниматься в паблике регионального Миндемографии – «Тверская семья» в комментариях к вопросам.

Во время мероприятия также наградят особо отличившиеся семьи региона - победителей Всероссийского конкурса «Семья года» и конкурса для многодетных «Лучшее семейное подворье».