"Расскажи о маме": в Тверской области стартует флешмоб ко Дню матери

Подарите маме самые теплые слова! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Добрый флешмоб "Расскажи о маме" запускают в Тверской области. Его организатор - недавно созданное Министерство демографической и семейной политики.

Флешмоб приурочен к Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября (в 2020 году это 29 ноября). Организаторы предлагают подарить всем мамам самые теплые и добрые слова, признания и комплименты.

Видеоролик или текстовое сообщение с вашим признанием нужно разместить в соцсетях, снабдив хэштегами #рассакажиомаме и #минсемьи. Лучшие поздравления будут опубликованы в группе «Тверская семья».

Первым участие в флешмобе "Расскажи о маме" принял многодетный папа, победитель Всероссийского конкурса "Семья года 2020" Владимир Акимкин: