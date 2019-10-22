В правительстве Тверской области решили, чем будет заниматься министерство демографической и семейной политики

СЕГОДНЯ 22:05 2019-10-22T22:05:24+03:00

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22 октября состоялось заседание правительства региона, на котором было утверждено Положение о министерстве демографической и семейной политики Тверской области. Документ, без которого начало работы ведомства невозможно, четко прописывает его функционал и ключевые направления работы.

Так, согласно Положению, в новое министерство передана часть функций минсоцзащиты, минобразования и комитета по делам молодёжи. А именно: организация отдыха детей, реализация закона Тверской области "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области", работа по предоставлению социальных выплат при рождении (усыновлении) детей молодым семьям, приобретающим жилье с использованием ипотечных жилищных кредитов и другое.

В ходе заседания также поступило предложение – включить в функционал министерства вопросы, касающиеся детей-сирот.

Напомним, решение о создании министерства демографической и семейной политики было принято в правительстве Тверской области 7 октября. Как отметил губернатор Игорь Руденя, ведомство должно сконцентрироваться на показателях по демографии, поддержке многодетных семей, развитии института материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU