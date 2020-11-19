Первые новогодние елки наряжают в Твери

Тверь начала готовиться к Новому году. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

Тверь начала готовится к новому году. Первая украшенная ель появилась в парке Победы, в той его части, где зимой заливают каток. Елки, арт-объекты и иллюминация появятся во всех районах города.

В центре Твери, на площади Ленина будет стоять новая 14-метровая ель. Новогодние елки установят также у ТЦ «Семь морей», Театра кукол, стадиона «Химик», а на пешеходной Трехсвятской установят традиционный светодиодный шар.

В Пролетарском районе Комсомольскую площадь украсит новая ель со светящейся звездой. Там же будет работать светодиодный фонтан. Также в этом районе поставят еще пять елок.

В Московском районе 10-метровое новогоднее дерево будет радовать горожан на площади у ДЦ «Мир». Также зеленые красавицы будут радовать жителей поселков Химинститута и Элеватор.

В Заволжском районе на площади Конституции вновь будет сидеть светодиодная фигура «Мишка-малышок», а на площади Афанасия Никитина разместят 12-метровую ель.

Более подробно о том, как будет украшен город, «КП»-Тверь» рассказывала в статье.