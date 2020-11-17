В Тверской области определят победителя в номинации "Человек года"

Завершается прием заявок на участие в конкурсах "Человек года" и "Лучший социальный проект года" Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области 20 ноября завершается прием заявок на участие в конкурсах "Человек года" и "Лучший социальный проект года". Участниками конкурса могут быть граждане, постоянно проживающие в Тверской области, и зарегистрированные в регионе организации.

- Достижения лауреатов и победителей конкурса "Человек года", "Лучший социальный проект года" являются примером деятельного участия в развитии региона, служат сохранению исторической памяти, духовного и культурного наследия нашего народа, - считает губернатор Игорь Руденя.

Почётное звание "Человек года" будет присуждено победителю за личные или профессиональные заслуги.

Награду "Лучший социальный проект года" вручат за реализацию социальных проектов и инициатив. Впервые в конкурсе будет разыграна специальная номинация – "За самоотверженный труд в условиях пандемии".

Имена победителей объявят 29 января. Справки по телефону: 8 (4822) 32-11-42.