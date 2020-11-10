Учитель русского языка и литературы скончалась в Тверской области

Евгении Владимировне Ильчук было 48 лет Фото: vk.com/"Мозайка истории 7 школы"

6 ноября ушла из жизни учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №7 города Ржева Евгения Владимировна Ильчук. Ей было 48 лет. Некролог появился на странице школы №7 в соцсети.

С 1994 по 2006 год Евгения Владимировна работала учителем русского языка и литературы в МОКРШ № 2 г. Магадана, а с 2006 года - в МОУ "СОШ № 7" города Ржева, с 2014 г. - заместителем директора по учебной работе.

- Прекрасный организатор и грамотный руководитель Евгения Владимировна все свои знания и мастерство щедро передавала детям и учителям; многие из ее выпускников выбрали нелегкий путь педагога, - вспоминают об учителе коллеги.

Педагогический коллектив МОУ "СОШ № 7" глубоко скорбит о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Евгении Владимировны Ильчук.