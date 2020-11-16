Виртуальную транспортную карту разработали для школьников Тверской области

В Твери школьники смогут пользоваться виртуальными транспортными картами. Фото: ПТО.

Теперь тверским школьникам не придется носить с собой справку из школы, чтобы предъявлять контролерам. Напомним, школьные транспортные карты ввели в августе 2020 года. Сумма проезда по ней составляет в месяц 525 рублей. Количество проездок не ограничено.

Чтобы оформить виртуальную школьную карту нужно обратиться в то образовательное учреждение, куда ходит ученик. Номер телефона привяжут к системе, сделают фото и подтвердят авторизацию. Абонемент можно приобрести в приложении и расплачиваться, считывая QR-код. А контролеру можно показать электронный билет.

Пластиковую карту можно вернуть в офисе компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» и получить обратно ее залоговую стоимость. Это возможно сделать в течение полугода после её покупки.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии оператора «Транспорт Верхневолжья»: 8-800-350-00-99.