Полицейские Тверской области нашли наркотики в автомобиле

Молодой человек перевозил наркотики в автомобиле Фото: УМВД России по Тверской области

Автомобиль "Фольксваген Пассат" был замечен полицейскими вблизи деревни Старое Вышневолоцкого городского округа. Поведение водителя вызвало подозрение у правоохранителей.

В автомобиле полицейские обнаружили и изъяли полимерные свертки с порошкообразным веществом, а также полиэтиленовые пакеты, два мобильных телефона, весы, ноутбук, портмоне и две пачки из-под сигарет, в которых находились свёртки с веществом внутри.

Экспертиза подтвердила, что это психотропное вещество массой более 12 грамм, т.е. примерно 20 средних разовых доз.

24-летнего водителя доставили в полицию. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

По части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.