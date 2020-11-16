Житель Твери убил знакомую и спрятал труп в лесу

Уголовное дело направлено в суд Фото: Яна ЛИСИНА

В совершении убийства обвиняется житель Твери. По версии предварительного следствия, в ночь на 18 августа 2020 года в квартире дома по улице Бобкова мужчина сильно избил женщину, затем нанес ей несколько ударов ножом.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

На следующий день мужчина вывез труп из города и спрятал в кустах вблизи деревни Даниловское Калининского района. Тело погибшей нашли прохожие.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.