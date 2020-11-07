Подробности ДТП с автобусом в Твери: виновница аварии была нетрезва

Иномарка врезалась в пассажирский автобус прямо на остановке. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Иномарка "Hyundai Solaris" врезалась в стоящий автобус №228 "Транспорта Верхневолжья" - подробности ДТП, произошедшего 7 ноября в Твери, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

За рулем авто, "поцеловавшего" пассажирский автобус, была девушка. По мнению инспекторов ГИБДД она была нетрезва. В аварии пострадал один человек - виновница ДТП. Ее жизни травмы не угрожают. В автобусе никто не пострадал.

Напомним, об аварии стало известно днем 7 ноября. На остановке "Торговый центр" в микрорайоне "Южный" иномарка столкнулась с автобусом 228-го маршрута. Машина влетела в автобус, остановившийся для высадки пассажиров и уже успевший открыть двери.

Видео с места аварии опубликовал в VK один из пользователей соцсети: