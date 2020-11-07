Иномарка врезалась в автобус "Транспорта Верхневолжья" в Твери

Легковая машина сильно повреждена в ДТП с автобусом. Фото: Степан КАМЕНЕВ

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло днем 7 ноября в микрорайоне "Южный" Твери, на остановке "Торговый центр". В автобус "Транспорта Верхневолжья" сзади врезалась иномарка. Об этом "КП"-Тверь" сообщил очевидец.

Машина похожа на легковушку "Hyundai Solaris". У нее сильно повреждена передняя часть. Номера маршрута у автобуса погашены, но, по словам очевидца, он скорее всего ехал по маршруту №228.

В аварии, возможно, есть пострадавшие. На месте ДТП присутствовали медики.

Сколько людей ехало в автобусе и машине и сколько людей пострадало, пока неизвестно. "КП"-Тверь" ждет подробностей от региональной Госавтоинспекции.

Видео с места аварии опубликовал в VK один из пользователей соцсети: