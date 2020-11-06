В Твери покупатель-мошенник переклеивал штрих-коды на товарах

Мужчина менял у паковку на товаре и покупал его дешевле Фото: УМВД России по Тверской области

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Твери.

В полицию обратился представитель одного из магазинов и заявил о фактах недостачи.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале гипермаркета, полицейские обратили внимание на одного из покупателей. Во время визитов в магазин мужчина очень внимательно изучал товары, переставлял их с полки на полку, доставал из упаковок, складывал предметы в корзину, а потом возвращал их обратно. Интерес посетителя вызывали роботы-пылесосы, пледы и насосы.

Полиция побеседовала с подозреваемым. Мужчина сознался, что при посещении гипермаркета он незаметно срывал стикеры со штрих-кодом с более дешевого товара и наклеивал на товары подороже. Оплачивал товар по более низкой цене и уходил.

- Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей. Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Ведется следствие.