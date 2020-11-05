В Твери госавтоинспекторы проверили перевозчиков опасных грузов

Госавтоинспекторы проверили перевозчиков опасных грузов Фото: УГИБДД России по Тверской области

5 ноября на территории Твери состоялся профилактический рейд "Опасный груз". В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверяли транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов, а также соответствующую путевую документацию и оснащение автомобилей специальными средствами.

За время рейда был выявлен один водитель, нарушивший правила перевозки опасных грузов. В отношении него составлен административный материал.

Госавтоинспекция призывает водителей - перевозчиков не допускать нарушений Правил перевозки опасных грузов и своевременно формлять необходимую документацию.