Жителям Твери расскажут о генеалогическом древе

Генеалогическое древо поможет детям узнать о своих корнях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Клуб молодой семьи", организованный при Тверской епархии, проведет занятие "Моя родословная". Пришедшим расскажут о том, что такое генеалогическое древо и как оно строится.

Рассказчиком выступит представитель Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, педагог Екатерина Молчанова. Гостем встречи станет победитель Всероссийского конкурса "Моя Родословная" в 2019 году Наталья Байкова.

Занятие пройдет в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 в соборе Александра Невского, что на Привокзальной площади. Важно: при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты, в частности, маски. Тех, кто чувствует себя нехорошо, имеет симптомы ОРВИ, просят воздержаться от посещения.