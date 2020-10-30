15-летний Александр Недоступов из Тверской области получил медаль "За спасение погибавших"

15-летний Александр Недоступов мечтает стать спасателем Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В преддверии Дня народного единства в Совете Федерации наградили детей-героев, спасших человеческие жизни в экстремальных ситуациях. Мероприятие проходило в формате телемоста.

Почетных наград были удостоены 142 ребенка из 57 регионов России. В их числе и житель Тверской области Александр Недоступов. В октябре подростку исполнилось 15 лет.

Александра Недоступова наградили ведомственным знаком отличия - медаль МЧС России "За спасение погибающих на водах". Прошлым летом он спас двух тонущих детей из реки Цна в деревне Большое Эскино Фировского района. Инциденты произошли с разницей в неделю: 10 и 17 июня. Дети выжили и травм не получили.

Как ранее отмечал сам Александр, он любит заниматься спортом и мечтает пойти служить в МЧС, чтобы спасать жизни.