Тверской ДЮСШ присвоят имя Заслуженного тренера России

Юрий Алексеевич Кириллов. Фото: ГБУ ДО ОДЮСШ

Областная детско-юношеская спортивная школа будет названа в честь Заслуженного тренера России Юрия Кириллова. Он больше 40 лет в ней учил юных воспитанников побеждать.

В 2016 году Юрию Алексеевичу первому из наставников по легкой атлетике в Верхневолжье было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России».

Юрий Кириллов работал в областной ДЮСШ с 1979 по 2020 годы. К сожалению, его не стало 20 июня 2020 года.

Юрий Алексеевич подготовил множество легкоатлетов самого высокого уровня. В том числе Дарью Клишину.

С просьбой о присвоении имени замечательного тренера областной ДЮСШ к губернатору Игорю Рудене как раз обратилась мама Дарьи - Надежда Клишина. Она пришла на приём граждан 30 октября.

Игорь Руденя предложил рассмотреть возможность создания в спортшколе музея, посвященного Юрию Кириллову, а также установить мемориальную доску у входа в здание.