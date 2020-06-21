В Твери скончался заслуженный тренер России, который воспитал Дарью Клишину

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:19:32+03:00

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20 июня в Твери, на 80 году жизни, скончался заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Юрий Алексеевич Кириллов.

Об этом на своей страничке в социальной сети сообщила Областная детско-юношеская спортивная школа (ГБУ ДО ОДЮСШ). В этой школе Юрий Алексеевич проработал почти 40 лет. А лёгкой атлетике он отдал более полувека.

Юрий Алексеевич Кириллов воспитал много достойных людей. Есть среди них и выдающиеся спортсмены: рекордсмен Европы в эстафетном беге 4 на 400 метров Николай Корнеушкин; чемпион Советского Союза, призер чемпионата Европы в беге на 800 метров Валентин Таратынов; заслуженный мастер спорт России Дарья Клишина; мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и многие другие...

О месте прощания с выдающимся тренером пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU