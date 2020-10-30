Тверской области выделят больше 47 млн. рублей на лечение больных коронавирусом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Правительство РФ приняло решение о выделение дополнительных средств регионам на нужды здравоохранения в период пандемии. В том числе - на укрепление материально-технической базы медучреждений, закупку СИЗов, систем тестирования. А также - на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые проходят лечение дома. Тверской области на это направят более 47 млн рублей.

То, как оперативно пустить эти деньги в дело, проговорили на заседании регионального опер штаба. Его 30 октября провел губернатор Игорь Руденя.

Губернатор поручил Минфину, Минздраву и Комитету госзаказа региона оперативно организовать закупки и поставки препаратов в больницы, организовать бесплатное обеспечение лекарствами граждан, находящихся на амбулаторном лечении.

Механизм начнет действовать с ноября 2020 года.

Оперштаб также обсудил возможность увеличения госпитального фонда.

Сообщается, что в регионе развернуто 1595 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Созданы резервы на базе Зубцовской и Кашинской ЦРБ, ОКБ.

Предусмотрены дополнительные возможности - количество коек госпитального фонда могут увеличить до 2626.

Всего, по данным на 30 октября, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9422 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки -146. По данным на 30 октября всего сейчас заражено 3637 человек, 319 умерли.